Липень уже близько: чи переглянуть розміри пенсій по інвалідності

Розмір пенсійних виплат залежить від низки факторів, а окремі рішення держави можуть впливати на суми, які отримують громадяни. Чи варто пенсіонерам з інвалідністю чекати змін у липні, читайте далі.

Чи зміняться пенсії по інвалідності у липні?

У липні 2026 року окремого підвищення пенсій по інвалідності не передбачено. Виплати продовжать нараховуватися за чинними правилами, а їхній розмір, як і раніше, залежатиме від групи інвалідності, страхового стажу та розрахункового розміру пенсії за віком, пояснює Пенсійний фонд.

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Для осіб з інвалідністю І групи пенсія становить 100% пенсії за віком, для ІІ групи – 90%, а для ІІІ групи – 50%. Втім, розмір виплат у кожному випадку визначається індивідуально, тому навіть люди з однаковою групою інвалідності можуть отримувати різні суми.

Чому липневого перерахунку не буде?

Упродовж липня не заплановано змін прожиткового мінімуму чи інших соціальних стандартів, від яких залежить розмір пенсійних виплат. Саме тому підстав для масового перерахунку пенсій по інвалідності цього місяця немає.

Варто також враховувати, що пенсії по інвалідності можуть змінюватися індивідуально, наприклад після набуття додаткового стажу, зміни групи інвалідності або проведення загальнодержавних перерахунків.

Який стаж враховують під час розрахунку?

При визначенні розміру пенсії враховується не лише вже набутий страховий стаж. Законодавство дозволяє зараховувати також період від дня встановлення інвалідності до досягнення особою 60-річного віку.

Відповідно кінцевий розмір виплат залежить не тільки від групи інвалідності, а й від індивідуальних показників конкретної людини.

Які виплати отримують військові з інвалідністю?

Для військовослужбовців діють окремі правила нарахування пенсій по інвалідності. Їхній розмір визначається у відсотках від грошового забезпечення та залежить від причин настання інвалідності.