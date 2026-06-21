Изменятся ли пенсии по инвалидности в июле?

В июле 2026 года отдельного повышения пенсий по инвалидности не предусмотрено. Выплаты будут по-прежнему начисляться в соответствии с действующими правилами, а их размер, как и раньше, будет зависеть от группы инвалидности, страхового стажа и расчетного размера пенсии по возрасту, поясняет Пенсионный фонд.

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Для лиц с инвалидностью I группы пенсия составляет 100% пенсии по возрасту, для II группы — 90%, а для III группы — 50%. Впрочем, размер выплат в каждом случае определяется индивидуально, поэтому даже люди с одинаковой группой инвалидности могут получать разные суммы.

Почему июльского перерасчета не будет?

В течение июля не запланировано изменений прожиточного минимума или других социальных стандартов, от которых зависит размер пенсионных выплат. Именно поэтому оснований для массового перерасчета пенсий по инвалидности в этом месяце нет.

Стоит также учитывать, что пенсии по инвалидности могут изменяться индивидуально, например, после приобретения дополнительного стажа, изменения группы инвалидности или проведения общегосударственных перерасчетов.

Какой стаж учитывается при расчете?

При определении размера пенсии учитывается не только уже накопленный страховой стаж. Законодательство позволяет зачитывать также период со дня установления инвалидности до достижения лицом 60-летнего возраста.

Соответственно, окончательный размер выплат зависит не только от группы инвалидности, но и от индивидуальных показателей конкретного человека.

Какие выплаты получают военнослужащие с инвалидностью?

Для военнослужащих действуют отдельные правила начисления пенсий по инвалидности. Их размер определяется в процентах от денежного довольствия и зависит от причин наступления инвалидности.