Скільки українських пенсіонерів мають пенсію більш як 10 тисяч гривень

Цьогоріч пенсії українців зросли. Цьому сприяло нарахування надбавок, індексація та перерахунок виплат.

Які пенсії найвищі

Станом на 1 липня цього року, виплати понад 10 000 гривень мають 12,48% пенсіонерів. Це на 2% більше ніж у 2023 році.

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Інші українці мають такі виплати:

пенсії до 3 000 гривень зараз мають 26,14% пенсіонерів, у 2023 році цей показник був – 30,05%;

зараз мають 26,14% пенсіонерів, у 2023 році цей показник був – 30,05%; від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32% – у 2023 році такі виплати мали 21,26% пенсіонерів;

– 17,32% – у 2023 році такі виплати мали 21,26% пенсіонерів; від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59% – торік таку пенсію отримували 15,02% пенсіонерів;

– 18,59% – торік таку пенсію отримували 15,02% пенсіонерів; від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47% – у 2023 році такі пенсії мали 23,24%.

Зараз українську пенсію отримують 10,3 мільйона осіб. Більшість з цих осіб мають виплату за віком.