Як МВФ фінансує країну

Співпраця з МВФ залишається пріоритетною для мобілізації коштів на потреби держбюджету. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з керівником місії МВФ в Україні Гевіном Греєм.

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Вже у вересні планується початок місії МВФ у рамках п'ятого перегляду програми EFF, за результатами якого Україна може отримати наступний транш у розмірі 1,1 мільярда доларів.

Сергій Марченко Міністр фінансів України У поточному році МВФ є другим найбільшим джерелом зовнішньої бюджетної підтримки – 3,1 мільярда доларів. Загалом у межах програми до держбюджету надійшло вже 7,6 мільярда доларів. Вдячний МВФ за спільні зусилля зі стабілізації макроекономічної ситуації та мобілізації коштів на нагальні потреби.

До п’ятого перегляду програми МВФ передбачено прийняття нового закону про Бюро економічної безпеки, який Верховна Рада вже ухвалила. Подальша фінансова політика має зміцнювати внутрішній потенціал.

Зауважте! Сергій Марченко зазначив, що попри виклики, Україна зменшує залежність від міжнародної допомоги, збільшуючи внутрішні ресурси. За перше півріччя 2024 року податкові та митні доходи зросли на 55%.