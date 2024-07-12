ВВП зростає, але є ризики

Згідно з даними Мінекономіки, основним чинником, що вплинув на уповільнення темпів економічного зростання, стали відключення електроенергії через її дефіцит.

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Проте, економічне відновлення продовжується завдяки високому рівню адаптивності економіки до складних умов.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що попри складні умови, українська економіка змогла продовжити зростання.

Юлія Свириденко Міністерка економіки України Проте завдяки високому рівню адаптивності до складних умов і досвіду реагування на такі виклики, українська економіка продовжила зростання. Серед факторів, які цьому сприяли, також є високі темпи експорту продукції гірничо-металургійного комплексу й ранній початок збору врожаю озимих культур.

Сільське господарство також демонструвало суттєве зростання завдяки ранньому початку збору врожаю, що дозволило обробити більші площі та зібрати більше врожаю. ВВП також зростає завдяки стабільній роботі Українського морського коридору та можливостям окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту.

Зауважте! Міністерка додала, що динаміка зростання економіки у першому півріччі 2024 року на рівні 4,1% відповідає оновленому урядовому прогнозу, за яким зростання реального ВВП за підсумками року очікується на рівні 3,5%.