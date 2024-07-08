Що буде з курсом далі
За прогнозом заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліла, попри всю невизначеність, курс залишиться в передбачуваному діапазоні.
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На його думку, приплив зовнішньої допомоги стабілізує девальваційні очікування та покриватиме негативне сальдо зовнішньої торгівлі.
Баланс попиту та пропозиції на валютному ринку також залежатиме від вирішення питання реструктуризації зовнішнього боргу із західними кредиторами до 1 серпня.
Нагадаємо, Україна має непогашених облігацій на суму 19,7 мільярда доларів і винна 2,6 мільярда доларів за ВВП-варантами – інструментом з фіксованим доходом, виплати за яким прив'язані до рівня економічного зростання. Варанти були створені під час реструктуризації боргу України у 2015 році.