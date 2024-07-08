Что будет с курсом дальше

По прогнозу заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалила, несмотря на всю неопределенность, курс останется в предсказуемом диапазоне.

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По его мнению, приток внешней помощи стабилизирует девальвационные ожидания и будет покрывать отрицательное сальдо внешней торговли.

Заметьте! Умеренная и контролируемая девальвация гривны в последние месяцы является положительной тенденцией, отмечают эксперты. Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук утверждает, что это необходимо для снижения высокого дефицита внешней торговли. Он прогнозирует курс на конец года на уровне 42,3 гривны за доллар.

Баланс спроса и предложения на валютном рынке также будет зависеть от решения вопроса реструктуризации внешнего долга с западными кредиторами до 1 августа.

Напомним, Украина имеет непогашенных облигаций на сумму 19,7 миллиарда долларов и должна 2,6 миллиарда долларов по ВВП-варрантам – инструментом с фиксированным доходом, выплаты по которому привязаны к уровню экономического роста. Варранты были созданы во время реструктуризации долга Украины в 2015 году.

Кстати! Пока Украина не смогла договориться с владельцами облигаций, предлагая списать от 25 до 60 процентов, тогда как кредиторы соглашаются на не более чем 20 процентов. Срок отсрочки по платежам истекает 1 августа.