Что будет с курсом дальше
По прогнозу заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалила, несмотря на всю неопределенность, курс останется в предсказуемом диапазоне.
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По его мнению, приток внешней помощи стабилизирует девальвационные ожидания и будет покрывать отрицательное сальдо внешней торговли.
Баланс спроса и предложения на валютном рынке также будет зависеть от решения вопроса реструктуризации внешнего долга с западными кредиторами до 1 августа.
Напомним, Украина имеет непогашенных облигаций на сумму 19,7 миллиарда долларов и должна 2,6 миллиарда долларов по ВВП-варрантам – инструментом с фиксированным доходом, выплаты по которому привязаны к уровню экономического роста. Варранты были созданы во время реструктуризации долга Украины в 2015 году.