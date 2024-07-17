Как МВФ финансирует страну

Сотрудничество с МВФ остается приоритетным для мобилизации средств на нужды госбюджета. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с руководителем миссии МВФ в Украине Гэвином Греем.

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Уже в сентябре планируется начало миссии МВФ в рамках пятого пересмотра программы EFF, по результатам которого Украина может получить следующий транш в размере 1,1 миллиарда долларов.

Сергей Марченко Министр финансов Украины В текущем году МВФ является вторым крупнейшим источником внешней бюджетной поддержки – 3,1 миллиарда долларов. Всего в рамках программы в госбюджет поступило уже 7,6 миллиарда долларов. Благодарен МВФ за совместные усилия по стабилизации макроэкономической ситуации и мобилизации средств на неотложные нужды.

К пятому пересмотру программы МВФ предусмотрено принятие нового закона о Бюро экономической безопасности, который Верховная Рада уже приняла. Дальнейшая финансовая политика должна укреплять внутренний потенциал.

Заметьте! Сергей Марченко отметил, что несмотря на вызовы, Украина уменьшает зависимость от международной помощи, увеличивая внутренние ресурсы. За первое полугодие 2024 года налоговые и таможенные доходы выросли на 55%.