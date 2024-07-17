Как МВФ финансирует страну
Сотрудничество с МВФ остается приоритетным для мобилизации средств на нужды госбюджета. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с руководителем миссии МВФ в Украине Гэвином Греем.
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Уже в сентябре планируется начало миссии МВФ в рамках пятого пересмотра программы EFF, по результатам которого Украина может получить следующий транш в размере 1,1 миллиарда долларов.
В текущем году МВФ является вторым крупнейшим источником внешней бюджетной поддержки – 3,1 миллиарда долларов. Всего в рамках программы в госбюджет поступило уже 7,6 миллиарда долларов. Благодарен МВФ за совместные усилия по стабилизации макроэкономической ситуации и мобилизации средств на неотложные нужды.
К пятому пересмотру программы МВФ предусмотрено принятие нового закона о Бюро экономической безопасности, который Верховная Рада уже приняла. Дальнейшая финансовая политика должна укреплять внутренний потенциал.