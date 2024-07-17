Какие пенсии самые высокие

По состоянию на 1 июля этого года, выплаты более 10 000 гривен имеют 12,48% пенсионеров. Это на 2% больше чем в 2023 году.

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Другие украинцы имеют такие выплаты:

пенсии до 3 000 гривен сейчас имеют 26,14% пенсионеров, в 2023 году этот показатель был – 30,05%;

сейчас имеют 26,14% пенсионеров, в 2023 году этот показатель был – 30,05%; от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32% – в 2023 году такие выплаты имели 21,26% пенсионеров;

– 17,32% – в 2023 году такие выплаты имели 21,26% пенсионеров; от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59% – в прошлом году такую пенсию получали 15,02% пенсионеров;

– 18,59% – в прошлом году такую пенсию получали 15,02% пенсионеров; от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47% – в 2023 году такие пенсии имели 23,24%.

Обратите внимание! Сейчас украинскую пенсию получают 10,3 миллиона человек. Большинство из этих лиц имеют выплату по возрасту.