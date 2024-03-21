Більше ніяких збільшень: кому уряд заморозив пенсії

У березні відбулася масштабна індексація пенсій. Показник цьогорічного перерахунку склав 7,96%.

У кого пенсії залишатимуться без змін

Кабмін прийняв рішення про зміну порядку нарахування пенсійних виплат ветеранам. Тепер ці пенсії ніяк не пов'язані з прожитковим мінімумом для осіб, що втратили працездатність.

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Після проведення індексації, виплати вказаних осіб уряд "заморозив". Таким чином, їхні пенсії не зростатимуть надалі.

Рішення прийнято через нестачу коштів у бюджеті. Маємо розуміти, що кількість військових пенсіонерів збільшується, а от можливість якісно фінансувати їхні виплати і постійно їх підвищувати, у держави поки що відсутня.

Які зараз ці виплати

Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність зріс з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Завдяки цьому, мінімальні виплати військових пенсіонерів змінились так: