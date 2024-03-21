Більше ніяких збільшень: кому уряд заморозив пенсії
Джерело:Кабмін
У березні відбулася масштабна індексація пенсій. Показник цьогорічного перерахунку склав 7,96%.
У кого пенсії залишатимуться без змін
Кабмін прийняв рішення про зміну порядку нарахування пенсійних виплат ветеранам. Тепер ці пенсії ніяк не пов'язані з прожитковим мінімумом для осіб, що втратили працездатність.
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Після проведення індексації, виплати вказаних осіб уряд "заморозив". Таким чином, їхні пенсії не зростатимуть надалі.
Рішення прийнято через нестачу коштів у бюджеті. Маємо розуміти, що кількість військових пенсіонерів збільшується, а от можливість якісно фінансувати їхні виплати і постійно їх підвищувати, у держави поки що відсутня.
Які зараз ці виплати
Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність зріс з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Завдяки цьому, мінімальні виплати військових пенсіонерів змінились так:
- в осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи виплати тепер 15 347 гривень, тобто внаслідок індексації вони зросли на 1 742,50 гривні;
- в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 12 396 гривень – 1 407,75 гривні;
- в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи – 8 500 гривень – 965,20 гривні;
- в учасників бойових дій – 4 958 гривень – 562,70 гривні.