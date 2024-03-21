У кого пенсии будут оставаться без изменений

Кабмин принял решение об изменении порядка начисления пенсионных выплат ветеранам. Теперь эти пенсии никак не связаны с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность.

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После проведения индексации, выплаты указанных лиц правительство "заморозило". Таким образом, их пенсии не будут расти в дальнейшем.

Решение принято из-за недостатка средств в бюджете. Нужно понимать, что количество военных пенсионеров увеличивается, а вот возможность качественно финансировать их выплаты и постоянно их повышать, у государства пока отсутствует.

Какие сейчас эти выплаты

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность вырос с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Благодаря этому, минимальные выплаты военных пенсионеров изменились так: