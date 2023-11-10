Індексація у 2024 році: хто з пенсіонерів отримає найменше підвищення пенсії

За планом наступна індексація пенсій має відбутися у березні 2024 року. У бюджеті закладена значна сума на проведення перерахунку, однак і цих коштів може не вистачити.

Кому найменше підвищать пенсію

Пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років, матимуть незначні підвищення пенсії. Міністерка Оксана Жолнович пояснила, що така ситуація складеться через недостатнє фінансування, передає 24 Канал.

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Оксана Жолнович Міністерка соцполітики Найменша індексація буде у людей, які вийшли на пенсії в останні три роки, бо їхні виплати відповідають ринку. На відміну від людей, які отримали пенсію у 2000-х роках. Якщо дуже спрощено, то людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки. Індексація пенсій проводиться на рівень інфляції відповідно до останніх трьох років. Тобто системно занижували пенсію такій категорії громадян. І в результаті в нас є люди, які отримують 2 500 гривень. Жолнович наголошує, що для проведення повноцінної індексації потрібна втричі більша сума, ніж може затвердити уряд. Маємо розуміти, що основне фінансування спрямовується саме на оборонний сектор України, тому інші галузі отримують менші кошти.

Наскільки зросте пенсія після індексації

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наступна індексація буде проводитись із використанням нової бальної системи. Завдяки цьому алгоритму планують урівняти нерівномірні пенсійні виплати.

Середня пенсія після індексації має зрости до 6 тисяч гривень, для порівняння, зараз цей показник – 5 311 гривень. З 1 січня 2023 року мінімальні пенсійні виплати збільшаться з 2 093 до 2 361 гривні.