Якими тепер будуть норми НКРЕКП

Відповідно до рішення комісії, доба розділятиметься на 4 зони. Ціни на ВДР та РДН змінюються відповідно до години, коли буде здійснюватися споживання.

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Як виглядають оновлені тарифи:

з 23:00 до 7:00 – мінімальне навантаження на систему – 3 тисячі гривень за мегават-годину;

з 7:00 до 8:00; з 11:00 до 17:00 – середнє навантаження – 5 600 гривень за мегават-годину;

з 8:00 до 11:00 – підвищене навантаження – 6 900 гривень за мегават-годину;

з 17:00 до 23:00 – максимальне навантаження – 7 500 гривень за мегават-годину.

Зверніть увагу! Попри попередні очікування, прайс-кеп з 22:00 до 23:00 встановлено на рівні 7 500 гривень за мегават-годину. Першочергово було заплановано зафіксувати його на розмірі 5 600 гривень за мегават-годину

Спочатку оновлення мали вступити у дію 10 листопада. Однак, під час засідання, комісія вирішила відстрочити цей етап, щоб споживачі могли підготуватись. На відтермінуванні наполіг голова НКРЕКП – Костянтин Ущаповський.

Станом на зараз, перегляд прайс-кепу відбувається кожні 6 місяців. Член комісії Валерій Тарасюк вважає, що НКРЕКП поступово рухається до лібералізації ринку. На його думку, знижувати прайс-кеп неправильно, оскільки таким чином не вдасться підтримувати систему збереження енергії.