Які інновації будуть у Дії

Дія уже давно пропонує українцям спрощену систему отримання послуг. Завдяки застосунку ви можете підтвердити статус переселенця, подати заявку на відновлення житла, оформити допомогу з безробіття та навіть оплатити штраф.

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Оформити субсидію у Дії також можна. Зараз Мінцифри готують вдосконалення цієї послуги. Про те, що бета-версія цього оновлення уже доступна, розповів Міністр Михайло Федоров, повідомляє 24 Канал.

Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України Незабаром запустимо на порталі Дія вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії. Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки

Федоров також наголосив на тому, що українці можуть прискорити запуск цієї послуги. Для цього потрібно взяти участь у її бета-тестуванні.

Подати заяву на участь у тестуванні можна тут.

Що зміниться у процесі оформлення субсидії в Дії: