Какие инновации будут в Дие
Дия уже давно предлагает украинцам упрощенную систему получения услуг. Благодаря приложению вы можете подтвердить статус переселенца, подать заявку на восстановление жилья, оформить пособие по безработице и даже оплатить штраф.
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Оформить субсидию в Дие также можно. Сейчас Минцифры готовят усовершенствование этой услуги. О том, что бета-версия этого обновления уже доступна, рассказал Министр Михаил Федоров, сообщает 24 Канал.
Вскоре запустим на портале Дия усовершенствованную услугу по оформлению жилищной субсидии. Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, предназначенного для оплаты коммуналки
Федоров также отметил, что украинцы могут ускорить запуск этой услуги. Для этого нужно принять участие в ее бета-тестировании.
Что изменится в процессе оформления субсидии в Дие:
- уменьшится время подачи заявления с 30 до 10 минут;
- сократится количество шагов: с 21 до 7.