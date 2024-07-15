Доведеться затягнути пояси: чи зміниться розмір пенсій у 2025 році

Цьогоріч пенсії українців значно зросли. Однак, у наступні декілька років пенсійні виплати деяких осіб можуть не збільшуватись, через рішення уряду.

Чому пенсія не збільшиться

Уряд прийняв Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік. Цей документ "зафіксував" розмір мінімальної зарплати, пенсії та прожиткового мінімуму до 2028 року.

Читайте також Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії майже 600 гривень у липні

Тобто збільшення пенсійних виплат, яке пов'язане зі зростанням вказаних величин, не відбудеться. Однак, це не означає, що пенсії залишатимуться сталими. Збільшення виплат пенсіонера може відбуватися, наприклад, завдяки надбавкам.

Хто зможе вийти на пенсію у 2025

Ви можете розрахувати розмір майбутньої пенсії самостійно.Як це зробити, читайте тут

Для виходу на пенсію, українці мають набути мінімально потрібну кількість стажу. Ця норма змінюється, залежно від віку майбутнього пенсіонера: