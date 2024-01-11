У кого зросте пенсія на майже 500 гривень у 2024 році

З 1 січня зросли пенсійні виплати деяких громадян. Це пов'язано з перерахунком прожиткового мінімуму для різних категорій осіб.

Що змінилось для пенсіонерів з 1 січня

Зріс прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, мінімальна пенсія збільшилась з 2 093 до 2 361 гривні.

Читайте також Нюанси, які потрібно знати: вимоги стосовно повірки лічильників газу

Збільшились і мінімальні пенсійні виплати для тих, хто старше 65 років і при цьому він набув повний стаж. Для жінок цей показник складає 30 років, а для чоловіків – 35. Вони отримуватимуть щомісячно щонайменше 2 840 гривень.

Це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати з 6 700 гривень до 7 100 гривень. Відповідно, коли ця виплата зросте у квітні до 8 000 гривень, пенсія також стане більшою – 3 200 гривень.

Чи зростуть інші пенсії

Пенсійна виплата для пенсіонерів старше 65 років і з повним стажем, не може бути меншою за 40% від визначеної мінімальної зарплати.

Масштабна індексація пенсій запланована на березень. Тоді мають зрости виплати більшості громадян, однак політична діячка Роксолана Підласа попереджає, що у деяких навпаки – вони зменшаться.

Роксолана Підласа Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.

Наскільки зростуть чи зменшаться пенсійні виплати поки невідомо. Однак, є імовірність, що індексація відбудеться не у визначені терміни. Це можливо лише якщо міжнародна грошова допомога не надійде в український бюджет вчасно.