Что изменилось для пенсионеров с 1 января

Вырос прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. Соответственно, минимальная пенсия увеличилась с 2 093 до 2 361 гривны.

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Увеличились и минимальные пенсионные выплаты для тех, кто старше 65 лет и при этом он получил полный стаж. Для женщин этот показатель составляет 30 лет, а для мужчин – 35. Они будут получать ежемесячно по меньшей мере 2 840 гривен.

Это связано с ростом минимальной зарплаты с 6 700 гривен до 7 100 гривен. Соответственно, когда эта выплата вырастет в апреле до 8 000 гривен, пенсия также станет больше – 3 200 гривен.

Заметьте! Пенсионная выплата для пенсионеров старше 65 лет и с полным стажем не может быть менее 40% от определенной минимальной зарплаты.

Вырастут ли другие пенсии

Масштабная индексация пенсий запланирована на март. Тогда должны вырасти выплаты большинства граждан, однако политический деятель Роксолана Подласа предупреждает, что у некоторых наоборот – они уменьшатся.

Роксолана Подласа Председатель комитета Верховной Рады по бюджету Те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее.

Насколько возрастут или уменьшатся пенсионные выплаты, пока неизвестно. Однако есть вероятность, что индексация произойдет не в определенные сроки. Это возможно только если международная денежная помощь не поступит в украинский бюджет в срок.