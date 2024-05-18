Збільшення пенсій у червні: кому чекати підвищення виплат на майже 600 гривень

Індексації пенсійних виплат у червні не буде. Попри це, пенсії в декого все ж зростуть.

Хто матиме підвищення виплат

У червні зростуть виплати пенсіонерів старше 70 років. Їм нарахують надбавку за віком.

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Ця доплата надається автоматично пенсіонерам, які мають виплати менші ніж 10 340,35 гривні. Надбавка додається до основного розміру пенсії, у місяць, коли особа досягає вказаного віку.

Який розмір вікової доплати натепер:

пенсіонери віком від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

У кого ще зростуть червневі виплати

З 1 квітня розпочався перерахунок виплат пенсіонерів, що працюють. Надбавка за новонабутий стаж буде нарахована вже в червні. Така затримка виникла через те, що звіт про сплату ЄСВ за перший квартал подається до 10 травня.

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– ідеться в повідомленні ПФУ.

Ця надбавка розраховується індивідуально, залежно від того, скільки пропрацював пенсіонер. Фіксована доплата за кожен рік новонабутого стажу становить 23,61 гривні.