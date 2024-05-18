Кто получит повышение выплат

В июне вырастут выплаты пенсионеров старше 70 лет. Им начислят надбавку по возрасту.

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Эта доплата предоставляется автоматически пенсионерам, которые имеют выплаты меньше чем 10 340,35 гривны. Надбавка добавляется к основному размеру пенсии, в месяц, когда лицо достигает указанного возраста.

Какой размер возрастной доплаты сейчас:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

У кого еще вырастут июньские выплаты

С 1 апреля начался перерасчет выплат работающих пенсионеров. Надбавка за новоприобретенный стаж будет начислена уже в июне. Такая задержка возникла из-за того, что отчет об уплате ЕСВ за первый квартал подается до 10 мая.

Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– говорится в сообщении ПФУ.

Эта надбавка рассчитывается индивидуально, в зависимости от того, сколько проработал пенсионер. Фиксированная доплата за каждый год новоприобретенного стажа составляет 23,61 гривны.