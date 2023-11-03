Коли можуть скасувати мораторій на підвищення тарифів

Уряд запевнив, що ціна на деякі комунальні послуги не буде зростати до кінця опалювального сезону. Однак за певних обставин це рішення може змінитись.

Коли буде скасовано мораторій на зростання комуналки

У звіті від НБУ йдеться про те, що зростання тарифів на газ, теплопостачання, гарячу воду не буде відбуватися до 2025 року. Основною причиною для продовження мораторію є вірогідне збільшення адміністративної інфляції.

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Попри нагальну потребу усунення дисбалансів в енергетичному секторі, очікується, що подальші урядові рішення щодо приведення тарифів на ЖКП до ринкових рівнів враховуватимуть високу соціальну значущість тарифів. Тому очікується, що їх підвищення буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями,

– йдеться у звіті НБУ.

Зростання адміністративної інфляції буде сильно впливати на ціну тютюнових виробів, продукцію з акцизами та на деякі ЖКП. У НБУ вважають, що цей показник сягне значення 19%. Однак відбудеться це ближче до 2025 року.

Час зростання адміністративної інфляції пов'язаний зі зниженням безпекових ризиків. Раніше їх зменшення мало відбутися у середині 2024 року, однак тепер ці терміни змістилися, щонайменше на пів року.

Як діє мораторій на збільшення комуналки

Уряд запровадив мораторій на зростання деяких комунальних платежів. Йдеться про:

газ;

гарячу воду;

опалення.

Тариф на електроенергію та водопостачання може змінюватися. У червні 2023 року він підвищився з 1,68 гривні за кіловат-годину до 2,64 гривні за кіловат-годину. НКРЕКП намагався збільшити ціну на водопостачання, однак уряд вплинув на скасування цього рішення.