Когда будет отменен мораторий на рост коммуналки

В отчете от НБУ говорится, что рост тарифов на газ, теплоснабжение, горячую воду не будет происходить до 2025 года. Основной причиной продления моратория является вероятное увеличение административной инфляции.

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Несмотря на необходимое устранение дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения по приведению тарифов на ЖКУ к рыночным уровням будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому, ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями,

– говорится в отчете НБУ

Рост административной инфляции сильно повлияет на цену табачных изделий, продукцию с акцизами и на некоторые ЖКУ. В НБУ считают, что этот показатель достигнет значения 19%. Однако произойдет это ближе к 2025 году.

Время роста административной инфляции связано со снижением рисков безопасности. Раньше их уменьшение должно было произойти в середине 2024 года, однако теперь эти сроки сместились минимум на полгода.

Как действует мораторий на увеличение коммуналки

Правительство ввело мораторий на рост некоторых коммунальных платежей. Речь идет о таких услугах как:

газ;

горячая вода;

отопление.

Тариф на электроэнергию и водоснабжение может меняться. В июне 2023 года он повысился с 1,68 гривны за киловатт-час до 2,64 гривны за киловатт-час. НКРЭКУ пыталось увеличить цену на водоснабжение, однако правительство повлияло на отмену этого решения.