Скільки українці платять за комуналку зараз: статистика Держстату
Джерело:Держстат
У Держстаті опублікували статистику наскільки зросла комуналка в Україні. Українців запевняють, що до кінця опалювального сезону зростання вартості тарифів не буде.
Чи зросла в Україні комуналка
Зростання комунальних платежів пов'язане з руйнуванням безлічі підприємств через російське вторгнення в Україну. З серпня 2022 року і до цього ж місяця 2023 року відбулося зростання вартості послуг ЖКГ на 14,2%.
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Статистика подорожчання комунальних платежів:
- електроенергія зросла на 69,7%;
- вивіз сміття – 13, 8%;
- утримання прибудинкової території – 7,5%;
- управління у багатоквартирних будинках – 2,7%;
- водопостачання – 0,8%;
- відведення каналізації – 0,7%.
Чи зросте комуналка взимку
Уряд заморозив тарифи на тепло, газ та гарячу воду. Обмеження діятимуть до квітня 2024 року. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ціну на газ зафіксували завдяки продовженню дії програми ПСО.
Це пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи. Ціна на газ, тепло, гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.
Міністр енергетики – Герман Галущенко у ефірі телемарафону також наполіг на тому, що ціна на електроенергію – 2,64 гривні за кіловат-годину буде зберігатися до кінця опалювального сезону. Поки що зміни розміру тарифів не відбудеться.