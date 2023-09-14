Скільки українці платять за комуналку зараз: статистика Держстату

У Держстаті опублікували статистику наскільки зросла комуналка в Україні. Українців запевняють, що до кінця опалювального сезону зростання вартості тарифів не буде.

Чи зросла в Україні комуналка

Зростання комунальних платежів пов'язане з руйнуванням безлічі підприємств через російське вторгнення в Україну. З серпня 2022 року і до цього ж місяця 2023 року відбулося зростання вартості послуг ЖКГ на 14,2%.

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Статистика подорожчання комунальних платежів:

електроенергія зросла на 69,7%;

вивіз сміття – 13, 8%;

утримання прибудинкової території – 7,5%;

управління у багатоквартирних будинках – 2,7%;

водопостачання – 0,8%;

відведення каналізації – 0,7%.

Чи зросте комуналка взимку

Відбулося і зниження цін. Зокрема, вартість опалення та гарячої води стала нижчою на 0,2%.

Уряд заморозив тарифи на тепло, газ та гарячу воду. Обмеження діятимуть до квітня 2024 року. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ціну на газ зафіксували завдяки продовженню дії програми ПСО.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Це пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи. Ціна на газ, тепло, гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.

Міністр енергетики – Герман Галущенко у ефірі телемарафону також наполіг на тому, що ціна на електроенергію – 2,64 гривні за кіловат-годину буде зберігатися до кінця опалювального сезону. Поки що зміни розміру тарифів не відбудеться.