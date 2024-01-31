Чи зросте тариф за світло після зими: пояснення Міненерго

Раніше представники уряду повідомляли, що тарифи залишатимуться незмінними до кінця опалювального сезону. Тобто, ЖКП не збільшуватимуться принаймні до квітня.

Чи зростуть тарифи

Замміністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону повідомила, що, станом на тепер, уряд не розглядає питання зростання тарифів, передає 24 Канал. Чиновники чекатимуть закінчення опалювального сезону.

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Світлана Гринчук Заступниця міністра енергетики Поки що розмова навіть не ведеться. Після того, як завершиться опалювальний сезон і ми зможемо зробити аналіз того, як він пройшов та що треба зробити, щоб підготуватися до наступного, тільки тоді ми будемо розраховувати.

Гринчук зауважила, що першочергово уряд буде аналізувати загальну економічну ситуацію в Україні. Зараз значна частина українців належать до вразливої категорії населення і, відповідно, потребують допомоги від держави.

Якими будуть тарифи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив незмінність тарифів. Так, за його словами, електроенергія надалі коштуватиме 2,64 гривні за кіловат-годину, газ, своєю чергою матиме ціну 7,96 гривні за кубометр.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Проходимо цей опалювальний сезон із газом власного видобутку. Наразі в наших сховищах накопичено близько 10 мільярдів кубічних метрів.

Шмигаль акцентує, на тому, що кількість субсидій цьогоріч зросте на 25%. Зараз таку допомогу потребують 3 мільйони домогосподарств. На виплату субсидій з бюджету виділено 50 мільярдів гривень.