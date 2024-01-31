Хто отримає допомогу
Допомогу протягом 6 місяців отримуватимуть:
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- родини, які повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в сімʼях є працездатні непрацюючі члени, які не сплачували єдиного соціального внеску (ЄСВ);
- родини внутрішніх переселенців, які через переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.
Ці виплати будуть поєднувати з інструментами стимулювання. Наприклад через 2 місяці після призначення допомоги українець має працевлаштуватися або стати на облік у Державному центрі зайнятості.
Чи скасують виплати переселенцям
Раніше існувала інформація, що в лютому для ВПО, які набули цього статусу до 1 серпня 2023 року, мали скасувати виплати, тоді як для усіх інших продовжити. Проте нещодавно в уряді ухвалили рішення про продовження виплати до березня.
Проте деякі ВПО зможуть розраховувати на виплати не лише у березні:
- пенсіонери, які отримують менше ніж 9 444 гривні,
- люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування,
- родичі, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9 400 гривень доходу на кожного члена сім’ї,
- люди, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.