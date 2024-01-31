Вырастут ли тарифы

Замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона сообщила что по состоянию на сейчас правительство не рассматривает вопрос роста тарифов, передает 24 Канал. Чиновники будут ждать окончания отопительного сезона.

Читайте также Для ВПЛ и беженцев: в Украине расширили помощь для лиц, которые покинули дома

Светлана Гринчук Заместитель министра энергетики Пока разговор даже не ведется. После того как завершится отопительный сезон и мы сможем сделать анализ того как он прошел и что надо сделать чтобы подготовиться к следующему только тогда мы будем рассчитывать.

Гринчук отметила что в первую очередь правительство будет анализировать общую экономическую ситуацию в Украине. Сейчас значительная часть украинцев относятся к уязвимой категории населения и соответственно нуждаются в помощи от государства.

Какими будут тарифы

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил неизменность тарифов. Так по его словам электроэнергия в дальнейшем будет стоить 2,64 гривны за киловатт-час газ в свою очередь будет иметь цену 7,96 гривны за кубометр.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Проходим этот отопительный сезон с газом собственной добычи. Сейчас в наших хранилищах накоплено около 10 миллиардов кубических метров.

Шмыгаль акцентирует на том, что количество субсидий в этом году возрастет на 25%. Сейчас в такой помощи нуждаются 3 миллиона домохозяйств. На выплату субсидий из бюджета выделено 50 миллиардов гривен.