Підвищений тариф на світло дозволить профінансувати ремонти енергооб'єктів

З 1 червня для населення зріс тариф на електроенергію — до 4,32 гривні за кіловат-годину. Підвищення тарифу на електроенергію призведе до збільшення фінансування ремонтів державної енергетики.

Кошти підуть на ремонти

Згідно з інформацією голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна, кошти з підвищеного тарифу будуть використані для відновлення пошкоджених об'єктів державної генерації.

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Кошти однозначно спрямовані в першу чергу на відновлення об'єктів державної генерації. Будуть спрямовані, тому що наразі ці кошти поки що не надходять. Вони почнуть надходити після того, як люди отримають перші платіжки. Тобто на початку липня перші платіжки з новими тарифами,

– зазначає Руслан Слободян.

Слободян підкреслив, що уникнути підвищення тарифу на електроенергію було неможливо. Він також заявив, що найближчим часом тариф не буде переглядатися, тому не варто очікувати нового підвищення.

Яка реальна ціна електроенергії

У разі нових пошкоджень інфраструктури будуть передусім залучатися кошти від міжнародних донорів.

Раніше Міністерство енергетики повідомило, що реальна вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 гривень. А діючий тариф дозволяє провести лише частково покрити собівартість і необхідні ремонти на енергооб'єктах.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук підкреслила, що підвищення тарифу є вимушеним кроком, обумовленим значними втратами в енергосистемі через російські обстріли.

Важливо відзначити, що після 22 березня 2024 року Україна втратила приблизно 9 гігават потужностей через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури. Постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Заступниця міністра також зазначила, що тариф для населення у розмірі 4,32 гривень за кіловат-годину покриває лише собівартість виробництва та передачу електроенергії побутовим споживачам.