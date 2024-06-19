Повышенный тариф на свет позволит профинансировать ремонты энергообъектов

С 1 июня для населения вырос тариф на электроэнергию - до 4,32 гривны за киловатт-час. Повышение тарифа на электроэнергию приведет к увеличению финансирования ремонтов государственной энергетики.

Средства пойдут на ремонты

Согласно информации председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслана Слободяна, средства из повышенного тарифа будут использованы для восстановления поврежденных объектов государственной генерации.

Читайте также Чтобы не переплачивать: когда надо подавать показания счетчиков

Средства однозначно направлены в первую очередь на восстановление объектов государственной генерации. Будут направлены, потому что сейчас эти средства пока не поступают. Они начнут поступать после того, как люди получат первые платежки. То есть в начале июля первые платежки с новыми тарифами,

– отмечает Руслан Слободян.

Слободян подчеркнул, что избежать повышения тарифа на электроэнергию было невозможно. Он также заявил, что в ближайшее время тариф не будет пересматриваться, поэтому не стоит ожидать нового повышения.

Какова реальная цена электроэнергии

В случае новых повреждений инфраструктуры будут прежде всего привлекаться средства от международных доноров.

Ранее Министерство энергетики сообщило, что реальная стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 гривен. А действующий тариф позволяет провести лишь частично покрыть себестоимость и необходимые ремонты на энергообъектах.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук подчеркнула, что повышение тарифа является вынужденным шагом, обусловленным значительными потерями в энергосистеме из-за российских обстрелов.

Важно отметить, что после 22 марта 2024 года Украина потеряла примерно 9 гигаватт мощностей из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры. Пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".

Заместитель министра также отметила, что тариф для населения в размере 4,32 гривен за киловатт-час покрывает только себестоимость производства и передачу электроэнергии бытовым потребителям.