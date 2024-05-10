Не лише бензин: на що ще виростуть ціни

Вартість бензину та алкоголю може зрости. Цьому сприятиме новий проєкт Кабміну.

Наскільки може зрости вартість бензину

Україна продовжує змінювати законодавство, наближаючи його до стандартів ЄС. Сьогодні Кабмін схвалив нові правки до Податкового кодексу України.

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Йдеться про зміни, що стосуються акцизного податку. Тепер вказаний законопроєкт має розглянути ВРУ.

Тарас Мельничук Постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Законопроект має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Відповідно до цього проєкту, акцизний податок має зрости так:

на бензин – 359 євро за тисячу літрів, зараз це значення 215,5 євро;

на дизельне паливо – 330 євро за тисячу літрів – зараз це 139,5 євро;

скраплений газ – 277 євро за тисячу літрів – 70 євро.

Як зросте вартість алкоголю

Графік щорічного збільшення має бути впроваджений з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

Проєкт частково присвячений прийняттю терміну "проміжні продукти". До такого переліку увійдуть:

вина;

зброджені напої (та суміші на їх основі).

Міцність цих напоїв має бути вищою 1,2%, але не більш як 22% обʼємних одиниць етилового спирту. У цьому ж проєкті йдеться про зростання акцизного податку для "проміжних продуктів" з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр.