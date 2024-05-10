Наскільки може зрости вартість бензину

Україна продовжує змінювати законодавство, наближаючи його до стандартів ЄС. Сьогодні Кабмін схвалив нові правки до Податкового кодексу України.

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Йдеться про зміни, що стосуються акцизного податку. Тепер вказаний законопроєкт має розглянути ВРУ.

Тарас Мельничук Постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Законопроект має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Відповідно до цього проєкту, акцизний податок має зрости так:

на бензин – 359 євро за тисячу літрів, зараз це значення 215,5 євро;

на дизельне паливо – 330 євро за тисячу літрів – зараз це 139,5 євро;

скраплений газ – 277 євро за тисячу літрів – 70 євро.

Зверніть увагу! Графік щорічного збільшення має бути впроваджений з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

Як зросте вартість алкоголю

Проєкт частково присвячений прийняттю терміну "проміжні продукти". До такого переліку увійдуть:

вина;

зброджені напої (та суміші на їх основі).

Міцність цих напоїв має бути вищою 1,2%, але не більш як 22% обʼємних одиниць етилового спирту. У цьому ж проєкті йдеться про зростання акцизного податку для "проміжних продуктів" з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр.