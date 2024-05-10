Насколько может вырасти стоимость бензина

Украина продолжает менять законодательство, приближая его к стандартам ЕС. Сегодня Кабмин одобрил новые правки в Налоговый кодекс Украины.

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Речь идет об изменениях, касающихся акцизного налога. Теперь указанный законопроект должен рассмотреть ВРУ.

Тарас Мельничук Постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Законопроект имеет целью приближение ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленного в ЕС.

Согласно этому проекту, акцизный налог должен вырасти так:

на бензин – 359 евро за тысячу литров, сейчас это значение 215,5 евро;

на дизельное топливо – 330 евро за тысячу литров – сейчас это 139,5 евро;

сжиженный газ – 277 евро за тысячу литров – 70 евро.

Обратите внимание! График ежегодного увеличения должен быть внедрен с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

Как вырастет стоимость алкоголя

Проект частично посвящен принятию термина "промежуточные продукты". В такой перечень войдут:

вина;

сброженные напитки (и смеси на их основе).

Крепость этих напитков должна быть выше 1,2%, но не более 22% объемных единиц этилового спирта. В этом же проекте говорится о росте акцизного налога для "промежуточных продуктов" с 8,42 до 12,23 гривны за 1 литр.