Росте швидше за ціни на нафту: вартість дизеля у Європі збільшується

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном спричинив зростання світових цін на дизельне пальне. Воно навіть перевершило підвищення цін на нафту.

Вартість дизелю у Європі

Це підкреслює вразливість європейських споживачів, які сильно залежать від дизеля, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Базові ціни на нафту Brent зросли на 10% – до понад 76 доларів за барель з початку конфлікту 13 червня. Це відображає побоювання інвесторів щодо можливих перебоїв з поставками нафти з Близького Сходу, особливо через Ормузьку протоку.

Спекуляції щодо того, чи приєднається президент США Дональд Трамп до кампанії Ізраїлю, ще більше посилили побоювання ескалації, яка потенційно може призвести до глобального енергетичного шоку,

– пояснюється у тексті.

На тлі цього подорожчало дизельне пальне, особливо в Європі. Європейські базові ціни на дизель із низьким вмістом сірки (ICE Low Sulphur Gasoil) зросли майже на 15% із 12 червня.

Що відомо про дизель у Європі? Близький Схід є великим експортером дизеля, відвантажуючи 831 тисячу барелів на день у 2024 році — це приблизно 17% світового імпорту дизеля морським шляхом. Більшість експорту припадає на Кувейт, ОАЕ та Саудівську Аравію, які останні роки активно розширюють потужності з переробки нафти на експорт. Дизель в Європі використовується в транспорті та промисловості. Він складав 44% загального попиту на нафту в регіоні.

Зауважте! Імпорт дизеля до Європи перевищував 1,2 мільйона барелів на добу торік, або близько п’ятої частини всього споживання, і ця залежність від імпорту робить європейських споживачів та бізнеси дуже вразливими до перебоїв у світових поставках.

Прибуток для НПЗ з Європи

Водночас зростання цін стало доброю новиною для європейських нафтопереробників. Маржа з переробки дизеля в Європі зросла більш ніж на 30% з моменту початку конфлікту. І це найвищий показник за понад 14 місяців.

Це особливо показово, оскільки водночас зростали і ціни на нафту, а маржа зазвичай знижується при подорожчанні сировини. Але цього разу зростання цін на дизель випередило ріст цін на нафту, що принесло вигоду європейським НПЗ,

– пишуть у Reuters.

Зверніть увагу! Попри те, що напруження на Близькому Сході вже впливає на короткострокові перспективи для цін на дизель у Європі, ринок також стикається з потенційною довгостроковою турбулентністю.

Російський дизель у Європі

Дизельний ринок Європи зазнав кардинальних змін після того, як ЄС та Велика Британія заборонили імпорт російської нафти у лютому 2022 року. Частка російського дизеля в імпорті регіону знизилася з 40% у 2022 році до менш ніж 1% торік.

Російський дизель був замінений поставками з Близького Сходу, Туреччини та Індії. Проте ці "замінники" іноді містили продукти, виготовлені з російської сирої нафти, особливо індійський дизель, який вигравав від того, що західні санкції обмежили ціну на експорт російської нафти,

– зазначають у матеріалі.

Тепер ЄС намагається закрити цю лазівку, запропонувавши заборонити імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. Однак така заборона буде складною для контролю та виконання, оскільки нафтопереробні заводи зазвичай використовують суміші різних сортів нафти, і майже неможливо точно визначити їх походження.

Важливо! Європейський ринок дизеля стикається як з коротко-, так і довгостроковими невизначеностями, що означає значну волатильність цін і маржі переробки в найближчому майбутньому.