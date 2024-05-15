НБУ прогнозує зростання інфляції та споживчих цін найближчим часом

У квітні припинилося зниження інфляції в річному вимірі, і базовий інфляційний тиск дещо зріс, що було передбачувано. Національний банк прогнозує, що темпи зростання споживчих цін помірно збільшаться в найближчі місяці.

Показники інфляції

За даними Держстату, у квітні 2024 року річний показник споживчої інфляції залишився на рівні 3,2%, як і у попередньому місяці, а в місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.

Читайте також Пенсії для пенсіонерів без стажу: який розмір цих виплат сьогодні

Нацбанк зазначив, що фактичне зростання цін було трохи нижчим, ніж очікувалося за попереднім прогнозом.

Це пов'язано як з ефектами теплої цьогорічної погоди й меншим тиском на витрати бізнесу через здешевлення сировини під впливом значних минулорічних врожаїв, так і з переорієнтацією виробників на внутрішній ринок через блокаду західних кордонів,

– ідеться в поясненні НБУ.

Згідно з прогнозом, зовнішній ціновий тиск знизиться, а заходи монетарної політики допоможуть утримати інфляцію під контролем. Це сприятиме стабілізації валютного ринку та захисту заощаджень населення від інфляційного знецінення.

Базова інфляція, на яку переважно впливає монетарна політика, у квітні зросла до 4,4% в річному обрахунку, що відповідає прогнозам.

Що було з цінами у квітні

З одного боку, зниження цін на сирі продовольчі товари та поліпшення інфляційних очікувань допомогли стримувати фундаментальний інфляційний тиск. З іншого боку, зростання витрат бізнесу на зарплати та подорожчання імпорту через блокаду західних кордонів сприяли підвищенню споживчих цін.

Ціни на сирі продукти харчування продовжували різко падати, зокрема на 6,5% у річному вимірі.

Ціни на яйця продовжили падати через збільшення виробництва та зосередження уваги виробників на внутрішньому ринку внаслідок блокування західних кордонів.

Також знижувалися ціни на цукор, борошно та крупи завдяки великим врожаям минулого року та обмеженим можливостям для їхнього експорту.

Тепла погода та імпорт з Туреччини дозволили раніше почати продаж тепличних томатів та огірків за нижчими цінами, що спричинило їхнє подальше здешевлення.

Ціни на деякі овочі, які використовуються для борщу, також знизилися через посилення продажів зі сховищ, що, імовірно, сповільнило подорожчання яблук.

Водночас вартість картоплі та буряка залишалася висока через обмежену пропозицію якісної продукції, а ціни на деякі фрукти були високі через ускладнення імпорту.

Зростання цін на більшість видів м'яса сповільнилося, проте ціни на свинину знизилися через менший тиск на витрати бізнесу, особливо на корми. Ціни на молоко трохи зросли через збільшення експорту молочних продуктів.

Подорожчання алкогольних напоїв сповільнилося через зниження витрат бізнесу на енергію, сировину, адміністративні витрати на ліцензії, а також через конкуренцію з тіньовим ринком.

Ціни на тютюнові вироби перестали зростати. Зростання цін на комунальні послуги стримував мораторій на підвищення тарифів.

Проте ціни на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання почали зростати швидше.

Ціни на пальне зросли до 18,1% річних, що пов'язано з підвищенням світових цін на нафту та вичерпанням запасів нафтопродуктів, які були завезені за нижчими цінами. Базова інфляція зросла до 4,4% річних.