Показатели инфляции

По данным Госстата, в апреле 2024 года годовой показатель потребительской инфляции остался на уровне 3,2%, как и в предыдущем месяце, а в месячном измерении цены выросли на 0,2%.

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Нацбанк отметил, что фактический рост цен был немного ниже, чем ожидалось по предыдущему прогнозу.

Это связано как с эффектами теплой нынешней погоды и меньшим давлением на расходы бизнеса из-за удешевления сырья под влиянием значительных прошлогодних урожаев, так и с переориентацией производителей на внутренний рынок из-за блокады западных границ,

– говорится в объяснении НБУ.

Согласно прогнозу, внешнее ценовое давление снизится, а меры монетарной политики помогут удержать инфляцию под контролем. Это включает стабилизацию валютного рынка и защиту сбережений населения от инфляционного обесценивания.

Базовая инфляция, на которую преимущественно влияет монетарная политика, в апреле выросла до 4,4% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам.

Заметьте! С одной стороны, снижение цен на сырые продовольственные товары и улучшение инфляционных ожиданий помогли сдерживать фундаментальное инфляционное давление. С другой стороны, рост расходов бизнеса на зарплаты и подорожание импорта из-за блокады западных границ способствовали повышению потребительских цен.

Что было с ценами в апреле

Цены на сырые продукты питания продолжали резко падать, в частности на 6,5% в годовом измерении.

Цены на яйца продолжили падать из-за увеличения производства и сосредоточения внимания производителей на внутреннем рынке в результате блокирования западных границ.

Также снижались цены на сахар, муку и крупы благодаря большим урожаям прошлого года и ограниченным возможностям для их экспорта.

Теплая погода и импорт из Турции позволили раньше начать продажу тепличных томатов и огурцов по более низким ценам, что повлекло их дальнейшее удешевление.

Цены на некоторые овощи, которые используются для борща, также снизились из-за усиления продаж из хранилищ, что вероятно замедлило подорожание яблок.

В то же время стоимость картофеля и свеклы оставалась высокой из-за ограниченного предложения качественной продукции, а цены на некоторые фрукты были высокими из-за осложнения импорта.

Рост цен на большинство видов мяса замедлился, однако цены на свинину снизились из-за меньшего давления на расходы бизнеса, особенно на корма. Цены на молоко немного выросли из-за увеличения экспорта молочных продуктов.

Подорожание алкогольных напитков замедлилось из-за снижения затрат бизнеса на энергию, сырье, административные расходы на лицензии, а также из-за конкуренции с теневого рынка.

Цены на табачные изделия перестали расти. Рост цен на коммунальные услуги сдерживал мораторий на повышение тарифов.

Однако, цены на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование начали расти быстрее.

Интересно! Цены на топливо выросли до 18,1% годовых, что связано с повышением мировых цен на нефть и исчерпанием запасов нефтепродуктов, которые были завезены по более низким ценам. Базовая инфляция выросла до 4,4% годовых.