Показатели инфляции
По данным Госстата, в апреле 2024 года годовой показатель потребительской инфляции остался на уровне 3,2%, как и в предыдущем месяце, а в месячном измерении цены выросли на 0,2%.
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Нацбанк отметил, что фактический рост цен был немного ниже, чем ожидалось по предыдущему прогнозу.
Это связано как с эффектами теплой нынешней погоды и меньшим давлением на расходы бизнеса из-за удешевления сырья под влиянием значительных прошлогодних урожаев, так и с переориентацией производителей на внутренний рынок из-за блокады западных границ,
– говорится в объяснении НБУ.
Согласно прогнозу, внешнее ценовое давление снизится, а меры монетарной политики помогут удержать инфляцию под контролем. Это включает стабилизацию валютного рынка и защиту сбережений населения от инфляционного обесценивания.
Базовая инфляция, на которую преимущественно влияет монетарная политика, в апреле выросла до 4,4% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам.
Что было с ценами в апреле
Цены на сырые продукты питания продолжали резко падать, в частности на 6,5% в годовом измерении.
- Цены на яйца продолжили падать из-за увеличения производства и сосредоточения внимания производителей на внутреннем рынке в результате блокирования западных границ.
- Также снижались цены на сахар, муку и крупы благодаря большим урожаям прошлого года и ограниченным возможностям для их экспорта.
- Теплая погода и импорт из Турции позволили раньше начать продажу тепличных томатов и огурцов по более низким ценам, что повлекло их дальнейшее удешевление.
- Цены на некоторые овощи, которые используются для борща, также снизились из-за усиления продаж из хранилищ, что вероятно замедлило подорожание яблок.
- В то же время стоимость картофеля и свеклы оставалась высокой из-за ограниченного предложения качественной продукции, а цены на некоторые фрукты были высокими из-за осложнения импорта.
- Рост цен на большинство видов мяса замедлился, однако цены на свинину снизились из-за меньшего давления на расходы бизнеса, особенно на корма. Цены на молоко немного выросли из-за увеличения экспорта молочных продуктов.
- Подорожание алкогольных напитков замедлилось из-за снижения затрат бизнеса на энергию, сырье, административные расходы на лицензии, а также из-за конкуренции с теневого рынка.
- Цены на табачные изделия перестали расти. Рост цен на коммунальные услуги сдерживал мораторий на повышение тарифов.
- Однако, цены на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование начали расти быстрее.