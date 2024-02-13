Здорожчання пального: на які ціни розраховувати автовласникам
Джерело:Enkorr
В останні дні спостерігається здорожчання пального в роздробі. Більше того, зростання цін набирає обертів й на АЗС.
Як зростала вартість пального
Відтак, З 5 по 12 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону почали підвищувати роздрібні ціни на світлі нафтопродукти. Підвищення цін на пальне в дрібному гурті сприяло цій тенденції.
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Таким чином, середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 0,13 гривні – до 50,85 гривні за літр; А-95+ – на 0,05 гривні – до 54,30 гривні за літр; дизельного пального – на 0,24 гривні – до 51,07 гривні за літр.Зверніть увагу! Однак, при низькому попиті, конкуренція за клієнтів все ще утримує роздрібні ціни на пальне від підвищення у деяких операторів.
Як змінилась вартість пального на АЗС
Протягом періоду з 5 по 12 лютого найбільше здорожчав А-95. При цьому, залишається значною різниця між цінами у вищому й нижчому діапазонах. Відтак, станом на 12 лютого різниця в ціні на бензин А-95 становить – 7,17 гривні за літр, на ДП – 7,13 гривні за літр.Цікаво! Найбільше, на одну гривню, здорожчав бензин у Дніпропетровській області, а ДП – у Львівській і Черкаській областях.
А от ціни на паливо в преміумсегменті майже не змінилися: середня вартість бензину становить 55,21 гривні за літр, ДП – 54,99 гривні за літр.
Поки ми не плануємо переглядали вартість пального. І так попит низький,
– зазначили в одній із преміуммереж.
Відтак, вартість палива на АЗС змінилась з 5 по 12 лютого наступним чином:
- У мережах VostokGaz і "Фактор" – на 1 гривню за літр – до 48,49 гривні за літр і 48,50 гривень за літр відповідно; дизель – у мережі "Укрнафта" – на 1 гривню за літр, до 49,90 гривні за літр.
- В мережах Chipo і VST – на 0,50 гривні за літр – збільшилася вартість на бензин марки А-95 до 50,02 гривні за літр і 50,40 гривні за літр; на ДП – до 49,85 гривні за літр і 49,70 гривні за літр відповідно.
- У мережі дискаунт-сегменту "БРСМ-Нафта" середня вартість А-95 збільшилася на 0,07 гривні до 48,13 гривні за літр, дизельного пального – на 0,29 гривні за літр, до 47,78 гривні за літр.