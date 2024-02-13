Здорожчання пального: на які ціни розраховувати автовласникам

В останні дні спостерігається здорожчання пального в роздробі. Більше того, зростання цін набирає обертів й на АЗС.

Як зростала вартість пального

Відтак, З 5 по 12 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону почали підвищувати роздрібні ціни на світлі нафтопродукти. Підвищення цін на пальне в дрібному гурті сприяло цій тенденції.

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Таким чином, середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 0,13 гривні – до 50,85 гривні за літр; А-95+ – на 0,05 гривні – до 54,30 гривні за літр; дизельного пального – на 0,24 гривні – до 51,07 гривні за літр.

Як змінилась вартість пального на АЗС

Однак, при низькому попиті, конкуренція за клієнтів все ще утримує роздрібні ціни на пальне від підвищення у деяких операторів.

Протягом періоду з 5 по 12 лютого найбільше здорожчав А-95. При цьому, залишається значною різниця між цінами у вищому й нижчому діапазонах. Відтак, станом на 12 лютого різниця в ціні на бензин А-95 становить – 7,17 гривні за літр, на ДП – 7,13 гривні за літр.

Найбільше, на одну гривню, здорожчав бензин у Дніпропетровській області, а ДП – у Львівській і Черкаській областях.

А от ціни на паливо в преміумсегменті майже не змінилися: середня вартість бензину становить 55,21 гривні за літр, ДП – 54,99 гривні за літр.

Поки ми не плануємо переглядали вартість пального. І так попит низький,

– зазначили в одній із преміуммереж.

Відтак, вартість палива на АЗС змінилась з 5 по 12 лютого наступним чином: