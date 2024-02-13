Как росла стоимость топлива
Следовательно, С 5 по 12 февраля сети среднего и низшего ценового диапазона начали повышать розничные цены на светлые нефтепродукты. Повышение цен на топливо в мелком опте способствовало этой тенденции.
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Таким образом, средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 0,13 гривны – до 50,85 гривны за литр; А-95+ – на 0,05 гривны – до 54,30 гривны за литр; дизельного топлива – на 0,24 гривны – до 51,07 гривны за литр.
Как изменилась стоимость топлива на АЗС
В течение периода с 5 по 12 февраля больше всего подорожал А-95. При этом, остается значительная разница между ценами в высшем и низшем диапазонах. Поэтому, по состоянию на 12 февраля разница в цене на бензин А-95 составляет – 7,17 гривны за литр, на ДТ – 7,13 гривны за литр.
А вот цены на топливо в премиум-сегменте почти не изменились: средняя стоимость бензина составляет 55,21 гривны за литр, ГП – 54,99 гривны за литр.
Пока мы не планируем пересматривали стоимость горючего. И так спрос низкий,
– отметили в одной из премиум-сетей.
Поэтому, стоимость топлива на АЗС изменилась с 5 по 12 февраля следующим образом:
- В сетях VostokGaz и "Фактор" – на 1 гривну за литр – до 48,49 гривны за литр и 48,50 гривны за литр соответственно; дизель – в сети "Укрнафта" – на 1 гривну за литр, до 49,90 гривны за литр.
- В сетях Chipo и VST – на 0,50 гривны за литр – увеличилась стоимость на бензин марки А-95 до 50,02 гривны за литр и 50,40 гривны за литр; на ДТ – до 49,85 гривны за литр и 49,70 гривны за литр соответственно.
- В сети дискаунт-сегмента "БРСМ-Нафта" средняя стоимость А-95 увеличилась на 0,07 гривны до 48,13 гривны за литр, дизельного топлива – на 0,29 гривны за литр, до 47,78 гривны за литр.