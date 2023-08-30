Як зросте ВВП в Україні до кінця 2023 року

Попри складну економічну ситуацію, уряд очікує приріст ВВП на 3,5% цього року. На це вказує тенденція розвитку підприємств та збільшення заробітної плати українців.

Зростання ВВП в Україні

Не дивлячись на те, що внаслідок військових дій значна кількість підприємств зруйнована, українці роблять усе аби відновлювати втрачений бізнес. У зв'язку з цим, уряд прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 3,5%.

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Свої прогнози відносно зростання внутрішнього валового продукту висловив депутат Гетманцев, передає 24 Канал. На його думку, український бізнес адаптується до теперішнього стану речей.