Як зросте ВВП в Україні до кінця 2023 року
Джерело:Українське Радіо
Попри складну економічну ситуацію, уряд очікує приріст ВВП на 3,5% цього року. На це вказує тенденція розвитку підприємств та збільшення заробітної плати українців.
Зростання ВВП в Україні
Не дивлячись на те, що внаслідок військових дій значна кількість підприємств зруйнована, українці роблять усе аби відновлювати втрачений бізнес. У зв'язку з цим, уряд прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 3,5%.
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У нас є певні покращення щодо ситуації із зайнятістю, є приріст ВВП – за різними оцінками, це буде 3,5% в нинішньому році.
Спочатку підприємці пристосувалися до втрат, обстрілів, потім до відключень світла. На думку Гетманцева, український бізнес сьогодні готовий майже до будь-яких викликів. Він також пояснив, що держава прагне підтримувати, як розвиток підприємницької діяльності, так і понижувати рівень безробіття серед населення.
Незважаючи на дуже обмежені фінансові можливості держави – більше 60% наших видатків складають військові видатки – на безпеку та оборону, держава робить усе можливе, аби бізнес пристосувався якомога швидше. Йдеться і про програму "5.7.9", у рамках якої з початку війни видано 137 мільярдів гривень кредитів, і про програму "єРобота", яка постійно розширюється.
– пояснює Гетманцев
Теперішній прогноз зростання ВВП враховує і наслідки підриву Каховської ГЕС та проблеми з експортом аграрної продукції.Зауважте! У Мінекономіки заявили, що у 2022 році падіння ВВП в Україні становило 29,2%.