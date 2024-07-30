До 50 недалеко: чи зростатиме євро найближчим часом

Нещодавно курс євро знову зріс. Це збільшення першочергово пов'язане з глобальними процесами на світовій арені.

Чому зріс євро

Банкір Сергій Фурса у коментарі 24 Каналу зазначив, що зростання євро було продиктоване ситуацією на глобальному ринку.

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Сергій Фурса Інвестиційний банкір Зростання євро було продиктоване коливаннями в парі євро-долар на світовому ринку. Це глобальний фондовий ринок, глобальний Форекс.

Фурса зазначає, що розмежувати динаміку на глобальному ринку неможливо.

Як зміниться курс євро

Раніше у коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначив, що ближче до вересня можуть сформуватися нові курси на валютному ринку. Однак, за його словами, говорити про зміну загальної "архітектури" не варто.

Лєсовий вважає, що курс євро до вересня може сягнути значення, яке перебуватиме в діапазоні 44 – 47 гривень за євро. На початку серпня ситуація виглядатиме так: