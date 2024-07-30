Пенні Пріцкер, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, наголосила на важливості реформування митниці та боротьбі з сірими ринками для збільшення прибутків. Вона виступила з такою заявою під час брифінгу в Києві, – інформує 24 Канал.

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Реформи замість підвищення податків

За словами Пріцкер, Україна має потенціал збільшити свої доходи без підвищення податків, зокрема, через цифровізацію митниці та ефективну боротьбу з нелегальним обігом товарів.

Вона вважає, що такі кроки допоможуть уникнути корупції та залучити в бюджет кошти, які зараз ухиляються від оподаткування.

У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому,

– заявила Пріцкер.

Пріцкер також звернула увагу на значний потенціал сірих ринків, таких як торгівля сигаретами, алкоголем та електронікою, які можуть стати джерелом великих прибутків для держави. Вона акцентувала, що США готові підтримати Україну в реалізації цих реформ.

Зверніть увагу! 18 липня Кабмін схвалив законопроєкт про зміни у держбюджет на 2024 рік. У документі йдеться про підвищення видатків на 500 мільярдів гривень та зміни до Податкового кодексу задля отримання додаткового прибутку в 140 мільярдів.

У законопроєкті, що передбачає отримання додаткових 140 мільярдів, мовиться про підвищення військового збору до 5% для ФОПів І, II та IV груп, а для ФОПів ІІІ групи та юридичних осіб – 1%. Крім того, законотворці хочуть підвищити акциз на газові напої.