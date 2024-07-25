Чи буде зростання цін в Україні

Підвищення акцизів на пальне, сигарети та алкоголь призведе до зростання інфляції на 0,4% у 2024 році. Про це під час брифінгу заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає 24 Канал.

Читайте також: Чи впливатиме НБУ надалі на валютний ринок та що буде з курсом

За його словами, цей пакет, що наразі перебуває на розгляді в парламенті, був оцінений НБУ і фактично врахований у його базовому сценарії.

Сергій Ніколайчук Заступник голови Національного банку України Цей внесок врахований в нашому оновленому прогнозі, який був переглянутий до 8,5%.

За словами Ніколайчука, нещодавно внесений урядом законопроєкт про підвищення податків на 140 мільярдів гривень може також позначитися на рівні цін в Україні.

Ефекти від запровадження 1-відсоткового військового збору з доходу від будь-якої діяльності юросіб є додатковим ризиком нашого прогнозу. І у випадку, якщо цей збір буде запроваджений, і компанії будуть активно переносити витрати на ціни, то це також може мати додатковий внесок в інфляцію,

– сказав Ніколайчук.

Водночас інші податкові ініціативи уряду можуть негативно позначитися на попиті, що, своєю чергою, може спонукати підприємства утриматися від підвищення цін, повідомив Ніколайчук.