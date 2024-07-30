Пенни Прицкер, специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины, подчеркнула важность реформирования таможни и борьбе с серыми рынками для увеличения доходов. Она выступила с таким заявлением во время брифинга в Киеве, – информирует 24 Канал.

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Реформы вместо повышения налогов

По словам Прицкер, Украина имеет потенциал увеличить свои доходы без повышения налогов, в частности, через цифровизацию таможни и эффективную борьбу с нелегальным оборотом товаров.

Она считает, что такие шаги помогут избежать коррупции и привлечь в бюджет средства, которые сейчас уклоняются от налогообложения.

У вас есть доходы, которых вы не получаете и которые вы должны были бы получить сегодня. Давайте сосредоточимся сначала на этом,

– заявила Прицкер.

Прицкер также обратила внимание на значительный потенциал серых рынков, таких как торговля сигаретами, алкоголем и электроникой, которые могут стать источником больших доходов для государства. Она акцентировала, что США готовы поддержать Украину в реализации этих реформ.

Обратите внимание! 18 июля Кабмин одобрил законопроект об изменениях в госбюджет на 2024 год. В документе говорится о повышении расходов на 500 миллиардов гривен и изменения в Налоговый кодекс для получения дополнительной прибыли в 140 миллиардов.

В законопроекте, предусматривающий получение дополнительных 140 миллиардов, говорится о повышении военного сбора до 5% для ФЛП I, II и IV групп, а для ФЛП III группы и юридических лиц – 1%. Кроме того, законодатели хотят повысить акциз на газовые напитки.