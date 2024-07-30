Почему вырос евро
Банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Каналу отметил, что рост евро был продиктован ситуацией на глобальном рынке.
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Рост евро был продиктован колебаниями в паре евро-доллар на мировом рынке. Это глобальный фондовый рынок, глобальный Форекс.
Фурса отмечает, что разграничить динамику на глобальном рынке невозможно.
Как изменится курс евро
Ранее в комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что ближе к сентябрю могут сформироваться новые курсы на валютном рынке. Однако по его словам, говорить об изменении общей "архитектуры" не стоит.
Лесовой считает, что курс евро к сентябрю может достичь значения, которое будет находиться в диапазоне 44 – 47 гривен за евро. В начале августа ситуация будет выглядеть так:
- коридор валютных колебаний на межбанке будет в пределах 43,5 – 45,5 гривны за евро;
- на наличном рынке валюта будет колебаться в пределах 43,5 – 46,5 гривны за евро.