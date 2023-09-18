Середня зарплата українців зросте до 30 тисяч гривень
Джерело:ВРУ
Зарплати українців поступово зростають. На це напряму впливає зниження темпів інфляції, яка має скоротитися до 6% за декілька років.
Якою буде середня зарплата в Україні
У Кабміні висловили припущення відносно зростання зарплат українців. На думку урядовців, у 2026 році вони досягнуть межі у 30 тисяч гривень
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Відповідно до прогнозу Мінекономіки, зарплата українців буде зростати так:
- у 2023 році середня зарплата громадян становитиме 18 118 гривень, тобто зросте на 22%;
- 2024 рік – 21 852 гривень (підвищення на 20,6%);
- 2025 рік – 25 645 гривень (більше на 17,4%);
- 2026 рік – 29 625 гривень (зростання на 15,5%).
Згідно з прогнозом, інфляція також знижуватиметься:
- у 2023 році інфляція буде 16%;
- 2024 рік – 9,8%
- 2025 рік – 9,8%;
- 2026 рік – 6,2%.
Зарплати в Україні під час війни
На початку повномасштабного вторгнення зарплати українців значно знизилися. У 2023 році економічна ситуація в Україні покращилась, відповідно зросли і виплати.
Для порівняння, у червні 2022 року середня заробітна плата становила – 13 957,63 гривні, а у 2023 році – 16 012,38 гривні. Проте, оцінювати збільшення виплат варто відносно зростання інфляції. Якщо брати до уваги цей фактор, то зарплати громадян стали більшими усього на 2%.