Середня зарплата українців зросте до 30 тисяч гривень

Зарплати українців поступово зростають. На це напряму впливає зниження темпів інфляції, яка має скоротитися до 6% за декілька років.

Якою буде середня зарплата в Україні

У Кабміні висловили припущення відносно зростання зарплат українців. На думку урядовців, у 2026 році вони досягнуть межі у 30 тисяч гривень

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Відповідно до прогнозу Мінекономіки, зарплата українців буде зростати так:

у 2023 році середня зарплата громадян становитиме 18 118 гривень, тобто зросте на 22%;

2024 рік – 21 852 гривень (підвищення на 20,6%);

2025 рік – 25 645 гривень (більше на 17,4%);

2026 рік – 29 625 гривень (зростання на 15,5%).