Середня зарплата українців зросте до 30 тисяч гривень

18 вересня 2023, 11:16
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Джерело:

ВРУ

Зарплати українців поступово зростають. На це напряму впливає зниження темпів інфляції, яка має скоротитися до 6% за декілька років.

Якою буде середня зарплата в Україні 

У Кабміні висловили припущення відносно зростання зарплат українців. На думку урядовців, у 2026 році вони досягнуть межі у 30 тисяч гривень

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Відповідно до прогнозу Мінекономіки, зарплата українців буде зростати так:

  • у 2023 році середня зарплата громадян становитиме 18 118 гривень, тобто зросте на 22%;
  • 2024 рік – 21 852 гривень (підвищення на 20,6%);
  • 2025 рік – 25 645 гривень (більше на 17,4%);
  • 2026 рік – 29 625 гривень (зростання на 15,5%).
Зауважте! Вказані значення вираховуються без врахування податків, які платитимуть українці.

Згідно з прогнозом, інфляція також знижуватиметься:

  • у 2023 році інфляція буде 16%;
  • 2024 рік – 9,8%
  • 2025 рік – 9,8%;
  • 2026 рік – 6,2%.

Зарплати в Україні під час війни

На початку повномасштабного вторгнення зарплати українців значно знизилися. У 2023 році економічна ситуація в Україні покращилась, відповідно зросли і виплати. 

Для порівняння, у червні 2022 року середня заробітна плата становила – 13 957,63 гривні, а у 2023 році – 16 012,38 гривні. Проте, оцінювати збільшення виплат варто відносно зростання інфляції. Якщо брати до уваги цей фактор, то зарплати громадян стали більшими усього на 2%.

Автор: Анастасія Зорик