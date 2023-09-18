В Кабмине высказали предположение относительно роста зарплат украинцев. По мнению чиновников, в 2026 году они достигнут предела в 30 тысяч гривен

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Согласно прогнозу Минэкономики, зарплата украинцев будет расти так:

Заметьте! Указанные значения рассчитываются без учета налогов, которые будут платить украинцы.

Согласно прогнозу, инфляция также будет снижаться:

в 2023 году инфляция будет 16%;

2024 год – 9,8%

2025 год – 9,8%;

2026 год – 6,2%.

Зарплаты в Украине во время войны

В начале полномасштабного вторжения зарплаты украинцев значительно снизились. В 2023 году экономическая ситуация в Украине улучшилась, соответственно выросли и выплаты.

Для сравнения, в июне 2022 года средняя заработная плата составила 13 957,63 гривны, а в 2023 году – 16 012,38 гривны. Однако оценивать увеличение выплат следует относительно роста инфляции. Если учитывать этот фактор, то зарплаты граждан стали больше всего на 2%.