Українці почали активно купувати долари: що відбувається на валютному ринку

У вересні українці купили валюти на 40% більше, ніж у серпні. Водночас "продали" доларів у цей же період на вдвічі меншу суму.

Яку кількість валюти купували українці

НБУ повідомляє, що у вересні 2024 року українці продали комерційним банкам валюту на 1,564 мільярди доларів. Йдеться як про безготівковий, так і готівковий сегмент.

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Зауважте! З початку року українці придбали валюти у банках на 8,233 мільярда доларів.

Купили українці загалом 2,669 мільярда доларів. При цьому, показник чистої купівлі склав – 1,06 мільярдів доларів

Зверніть увагу! У серпні українці купили валюти на 780,8 мільйона доларів. Це на 40,4% менше ніж у вересні.

Яким буде курс на початку жовтня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що цього тижня на валютному ринку буде розвиватися зворотній курсовий тренд. Це пов'язано з багатьма факторами, зокрема виплатою зарплат українцям.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank За моїми оцінками, вартість долара у готівковому сегменті протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,40 – 41,90 гривень за долар.

Золотько уточнює, що вартість долара помірно зростатиме. Однак, регулятор продовжить дотримуватись стратегії керованої гнучкості та не допустить різких стрибків курсу.