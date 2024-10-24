Скільки коштуватиме придбання 500 доларів у листопаді

У листопаді на тлі режиму керованої гнучкості триватиме "спротив" валютного ринку інфляції. Найімовірніше, НБУ збереже за собою активну роль на ринку, а тому не варто очікувати якихось надмірно стрімких курсових перетворень.

Яким буде курс долара в листопаді

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що курсові показники у листопаді змінюватимуться з досить "комфортною" для ринку амплітудою, не викликаючи паніки чи ажіотажу.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Протягом листопада одним із найголовніших факторів, від якого може залежати валютний ринок, стане обсяг макрофінансової допомоги. Нагадаю, що станом на початок жовтня Україна сумарно отримала 69% (тобто понад 20 мільрдів доларів) від запланованих на поточний рік 37 мільрдів доларів.

На думку Лєсового, основні валютні зміни відбуватимуться в коридорах:

на міжбанку: 41,2 – 41,8 гривні за долар;

41,2 – 41,8 гривні за долар; на готівковому ринку: 41,3 – 42 гривні за долар.

Коливання долара, найімовірніше, відбуватимуться в значно вужчому проміжку: 41,5 – 41,9 грн, яки враховує часті зміни векторів: як і раніше, періодично курс то зростатиме, то знижуватиметься, але у тижневому вимірі з ледь помітним просуванням вгору,

– уточнює банкір.

За скільки можна буде купити 500 доларів у листопаді

Зважаючи на прогноз Лєсового, можна зробити висновок, що вартість валюти протягом місяця буде змінюватись так: