Каким будет курс доллара в ноябре
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что курсовые показатели в ноябре будут меняться с достаточно "комфортной" для рынка амплитудой, не вызывая паники или ажиотажа.
Читайте также Новая победа Путина: единственная угольная шахта Тувы на грани закрытия из-за убыточности
В течение ноября одним из главных факторов, от которого может зависеть валютный рынок, станет объем макрофинансовой помощи. Напомню, что по состоянию на начало октября Украина суммарно получила 69% (то есть более 20 миллиардов долларов) от запланированных на текущий год 37 миллиардов долларов.
По мнению Лесового, основные валютные изменения будут происходить в коридорах:
- на межбанке: 41,2 – 41,8 гривны за доллар;
- на наличном рынке: 41,3 – 42 гривны за доллар.
Колебания доллара, скорее всего, будут происходить в значительно более узком промежутке: 41,5 – 41,9 грн, которые учитывает частые изменения векторов: по-прежнему, периодически курс то будет расти, то снижаться, но в недельном измерении с едва заметным продвижением вверх,
– уточняет банкир.
За сколько можно будет купить 500 долларов в ноябре
Учитывая прогноз Лесового, можно сделать вывод, что стоимость валюты в течение месяца будет меняться так:
- минимальная стоимость 500 долларов будет ориентировочно 20 750 гривен (если брать за самое низкое значение – 41,5 гривны за доллар);
- максимальная – 20 950 гривен (при условии, что доллар по 41,9 гривны).