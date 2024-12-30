Чи будуть переселенці отримувати грошову допомогу у 2025
30 грудня 2024, 19:22Читать новость на русском
Переселенцям продовжили грошову допомогу ще на 6 місяців. Тобто, виплати для ВПО надходитимуть до серпня 2025 року.
Якими будуть виплати для ВПО у 2025
Лише 1,2 мільйона ВПО зараз отримують виплати для переселенців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Павла Фролова.
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Зверніть увагу! Зараз в Україні офіційно зареєстрованих переселенців – 4,6 мільйона осіб.
Це дуже важливе рішення, яке сприятиме адаптації переселенців у нових громадах, адже люди, які потрапили у складні життєві обставини, потребують соціальної підтримки від держави.
У наступному році виплати переселенців залишатимуться без змін:
- 3 тисячі гривень надається неповнолітнім (тим, хто молодше 18 років) та особам з інвалідністю;
- 2 тисячі гривень – іншим категоріям осіб.