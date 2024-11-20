Чи зросте мінімальна пенсія у 2025 році

Цьогоріч пенсійні виплати більшості українців зросли. Зокрема, збільшилась і мінімальна пенсія. Щобільше, тепер цей показник залежить від віку пенсіонера і кількості стажу.

Як зросте мінімальна виплата для пенсіонерів у 2025

У наступному році мінімальна пенсія зростати не буде. Щобільше, ця величина залишатиметься сталою до 2028 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.

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Після проведення березневої індексації, мінімальні виплати пенсіонерів зросли так: