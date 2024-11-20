Чи зросте мінімальна пенсія у 2025 році
20 листопада 2024, 16:17Читать новость на русском
Цьогоріч пенсійні виплати більшості українців зросли. Зокрема, збільшилась і мінімальна пенсія. Щобільше, тепер цей показник залежить від віку пенсіонера і кількості стажу.
Як зросте мінімальна виплата для пенсіонерів у 2025
У наступному році мінімальна пенсія зростати не буде. Щобільше, ця величина залишатиметься сталою до 2028 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.
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Після проведення березневої індексації, мінімальні виплати пенсіонерів зросли так:
- мінімальна пенсія 2 725 гривень надаватиметься пенсіонера, які не працюють (незалежно від кількості набутого стажу);
- щонайменше 2 980 гривень мають отримувати особи віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);
- 3 240 гривень – громадяни віком від 70 до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);
- 3 370 гривень – особи від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);
- 3 370 гривень – пенсіонери від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років.