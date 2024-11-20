Как вырастет минимальная выплата для пенсионеров в 2025 году

В следующем году минимальная пенсия расти не будет. Более того, эта величина будет оставаться постоянной до 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.

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После проведения мартовской индексации, минимальные выплаты пенсионеров выросли так: